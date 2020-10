Das eine Projekt ist auf den Weg gebracht, für das andere war die Ratssitzung am Mittwochabend in der Bürgerhalle eine Sackgasse. Einstimmig sprach sich der Rat dafür aus, dass die Umgestaltung des Gebäudes der Synagoge in Epe beim Land ins Rennen um Fördermittel aus dem Programm „Dritter Ort“ gebracht werden soll.