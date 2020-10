„Viertes Rathaus soll ein Home-Office sein“

„Das vierte Rathaus sollte ein Homeoffice sein“ war dann auch trefflich der Antrag der Fraktion Pro Bürgerschaft/Piraten tituliert, mit dem sich am Mittwochabend der Rat auseinandersetzen durfte. „In der Bevölkerung gibt es kein Verständnis für einen weiteren Rathausstandort“, meint Krause den Bürgerwillen richtig zu deuten und sprach in diesem Zusammenhang von einer „Geldverschwendungsaktion“.

Aktuelle Entwicklungen wie Heim- und Trolley-Arbeitsplätze, Desk-Sharing oder Personalarbeitsplatz-Management möchte Krause aufgearbeitet haben, bevor die Politik Entscheidungen trifft. „Die freie Marktwirtschaft kalkuliert den Arbeitsplatzbedarf durch Home-Office neu, die Stadt Gronau neigt zur Steuerverschwendung“, mahnte das Ratsmitglied an. Er will von der Verwaltung konkret wissen, wie groß das Home-Office-Potenzial bei der Stadtverwaltung ist und wie viele Trolley-Arbeitsplätze bedarfsorientiert eingerichtet werden könnten. Dazu erwarte er in den Fachausschüssen eine regelmäßige Unterrichtung.

Nicht nur bei der Regelmäßigkeit sah Bürgermeister Rainer Doetkotte ein Problem. „Es ist schwierig in den verschiedenen Bereichen den Arbeitsaufwand vorauszusehen“, betonte der Verwaltungschef. „Wir müssen uns erst einmal die Fachdienste anschauen“, verwies er auf eine Analyse, was möglich und nötig sei. Zudem gebe es auch bei Mitarbeitern im Homeoffice einen Platzbedarf in den kommunalen Gebäuden, wenn sie mit anderen zur Zusammenarbeit zusammenkommen müssten. Die Verwaltung sei grundsätzlich nicht gegen solche modernen Arbeitsplatzmodelle. Wichtig sei es allerdings auch, im VgV-Verfahren beim Rathausbau weiter voranzukommen.Jörg von Borczyskowski sah kein Problem im Ansinnen Krauses, regelmäßig unterrichtet zu werden. „Das dient dann auch der Sensibilisierung und der Evaluierung, was möglich ist“, so der Fraktionsvorsitzende der UWG.

Pirat Stephan Strestik verwies darauf, es sei wichtig, immer wieder auf das Thema zurückzukommen. „Wir müssen Home-Office und Desk-Sharing zusammen denken“, forderte der Ratsherr. „Da kann man erhebliche Vorteile herausziehen.“

Der Rat verständigte sich letztendlich darauf, wenn in den Fachausschüssen das Thema Rathausneubau anstehe, auch die Arbeitsplatzformen zu erörtern. Lediglich aus den Reihen der CDU gab es dazu eine Enthaltung sowie eine Gegenstimme.