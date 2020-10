Die Gespräche zwischen Stadt und Kreis wegen der steigenden Corona-Zahlen laufen. „Ich betrachte die Entwicklung der anwachsenden Infektionen mit Sorge“, so Bürgermeister Rainer Doetkotte zur aktuellen Lage. Besonders die Hintergründe der Infektionsquellen gelte es zu lokalisieren, um gezielte Maßnahmen auf Grundlage der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung und gemeinsam mit dem Kreis Borken zu beschließen.

Die Inzidenzzahlen werden auf der Basis der Kreise oder kreisfreien Städte gebildet. Die Stadt Gronau wird daher nicht allein betrachtet. Auf der Seite des Kreises Borken gibt es dazu weitere Informationen: kreis-borken.de

Die möglichen Maßnahmen sollen gezielt auf den Weg gebracht werden, um das öffentliche Leben nicht erneut zum Erliegen zu bringen. Daher appelliert Bürgermeister Rainer Doetkotte an die Bevölkerung, besonders die Abstands- und Hygienemaßnahmen ausdrücklich einzuhalten. So bittet er darum, gerade Feierlichkeiten – ob im privaten oder öffentlichen Bereich – auf das Nötigste zu beschränken. Denn die Anzeichen sind groß, dass im Nachgang zu Feiern die Infektionen in den Alltag (Familie, Beruf, Schule oder Kita) getragen werden, so der Bürgermeister.

Er ruft deshalb dazu auf, die AHA+L-Formel zu beachten: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen und regelmäßig lüften.