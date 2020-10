Die Kosten bleiben im kalkulierten Rahmen

Gronau -

Das Projekt Grenzenlos will ein sozio-kulturelles Zentrum als „Dritten Ort“ für die Region entwickeln. Seit Februar dieses Jahres gibt es bereits das „Café Grenzenlos“. Grenzenlos will „eine Plattform für die Begegnung von Menschen vielfältiger gesellschaftlicher Provenienz und ein offener Raum zur Weiterentwicklung und Kooperation vorhandener Initiativen als auch für Innovationen auf kulturellem und sozialem Gebiet“ werden, so heißt es in einem Positionspapier des Vereins. Mit diesem Programm, so sehen es die Initiatoren, erfüllt Grenzenlos auch die Zielsetzungen des NRW-Landesprogramms „Dritte Orte“ auf besonders überzeugende Weise.