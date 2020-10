Die Wahlbeteiligung sinkt, das Interesse an kommunalpolitischen Themen in Gronau ist mäßig. Dabei ist Bürgerbeteiligung „ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Demokratie und einer lebenswerten Gesellschaft“. Daran hat die Fraktion Pro Bürgerschaft/Piraten in einem Antrag erinnert. Wer wollte da widersprechen?