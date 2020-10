Eine 57 Jahre alte Patientin des Antonius-Hospitals ist am Sonntag Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Sie hatte zur Mittagszeit kurz ihr Krankenzimmer verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie den Diebstahl ihres Mobiltelefons fest. Sie verdächtigte einen Mann, der ihr kurz vor der Rückkehr ins Zimmer entgegengekommen war. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes traf den Verdächtigen kurz darauf an. Dieser hatte das Mobiltelefon bei sich, fand dafür aber Ausflüchte. Es handelt sich um einen in Gronau gemeldeten 45-jährigen Mann, der mit einem Bademantel und Badeschlappen bekleidet war, obwohl er kein Patient des Krankenhauses ist. Auch dazu hatte er eine Erklärung parat, die sich schnell als Lüge herausstellte. Der Mann gab an, einen Bekannten besuchen zu wollen und sich als Krankenhauspatient verkleidet zu haben, um Zugang zum Krankenhaus zu bekommen. Der angebliche Freund des Verdächtigen war aber in der Patientenliste des Krankenhauses nicht aufgeführt.

Bereits am Samstag war der Mann gegen 13.45 Uhr Mitarbeitern des Krankenhauses aufgefallen und auch an diesem Tag wurde aus einen Krankenzimmer ein Mobiltelefon gestohlen. Polizeibeamte durchsuchten nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung die Wohnung des Beschuldigten. Das am Samstag gestohlene Telefon wurde dabei nicht gefunden, teilte die Polizei am Montag mit.