Unter dem Motto „Late-Night Shopping“ lädt der Cityring Gronau am Donnerstag (22. Oktober) zu einen verlängerten Einkaufsbummel in die Innenstadt ein. Bis 21 Uhr veranstalten die teilnehmenden Kaufleute verschiedene Aktionen, die die Baustellen auf der Neu- und Schulstraße in einem ganz besonderen Licht erscheinen lassen.

DJs und Tanz-Aktionen

Um 17 Uhr beginnen Discjockeys an zwei Orten, die mit Einbruch der Dunkelheit ihre Wirkung entfachende Illumination musikalisch zu untermalen und für ein besonderes Ambiente in der Stadtmitte zu sorgen.

Mit einer Mischung aus Musik, Licht und Tanz will die Video-Clip-Dance-Gruppe des TV Gronau die Besucher nicht nur unterhalten, sondern auch zum Mitmachen mit ausreichendem Abstand motivieren. Ausgesucht haben sich die jungen Tänzerinnen den Pandemie-Tanz aus Angola, der im Laufe der Sommermonate weltweit nachgetanzt wurde. Und sollte es an einer Aufführungsstelle in der Innenstadt mal zu eng werden, dann wechselt die Tanzgruppe an einen anderen – „und hat deshalb die erforderliche Musikanlage im Gepäck“, verrät Angelika Buss-Engemann als Übungsleiterin bei der Vorstellung des Projektes und macht die Besucher neugierig auf die fantasievollen Kostüme der Tänzerinnen.

Gespräch mit Künstlern

Kreativ wird es auch in der Pop-Up-Ausstellung in der Neustraße. Christiane Gesing und ihre Mitstreiterin Angelika Wilpers haben Künstler nicht nur motiviert, ihre Werke in der Kurzzeit-Galerie zu präsentieren. Einige von ihnen werden auch abends vor Ort sein und freuen sich beim Gläschen Wein auf interessante Gespräche.

Zahlreiche Aktionen

Neben kleinen Leckerein unter freiem Himmel dürfen sich die Besucher auch auf Aktionen, Angebote, Verkostungen und Zugaben in einigen Geschäften freuen.