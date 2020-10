Während in einigen Städten die Schulverwaltungen vor großen Problemen stehen, das vorgegebene Stoßlüften ab Montag in den Klassenräumen durchzuführen, sind in Gronau nur noch in einer Schule Nachbesserungsarbeiten erforderlich. Vor einer größeren Herausforderung steht die Stadt allerdings bei ihren Sporthallen.