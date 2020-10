Gronau -

Von Martin Borck

Mit der Sonderausstellung „Eddie van Halen - The Last Guitar God“ stellt das Rock´n´Popmuseum in Zusammenarbeit mit „The Rock Collection“ (by Felix Lethmate) einen der letzten großen Saiteninstrumentalisten vor. Anlass zur Ausstellung war zunächst der 65. Geburtstag des gebürtigen Niederländers. Die traurige Nachricht des Todes Eddie van Halens lässt die Ausstellungsmacher betroffen zurück, bekräftigt aber das Ansinnen, den Ausnahmemusiker mit dieser Sonderausstellung besonders zu würdigen und seine vielfältigen Talente in Erinnerung zu behalten.