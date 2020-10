Von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag wurden vom Ordnungsamt der Stadt Gronau insgesamt 120 Quarantäneverfügungen ausgestellt. Dies teilte Bürgermeister Rainer Doetkotte am Sonntag gegenüber unserer Zeitung mit. Diese gehen demnach nicht nur an Infizierte, sondern auch an Kontaktpersonen ersten Grades, wie der Verwaltungschef betonte.