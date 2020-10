Auf einen Schlag wird in Gronau die Zahl der öffentlichen Standorte für E-Ladesäulen deutlich erhöht. In Kooperation mit den Stadtwerken hat die Volksbank Gronau-Ahaus in Gronau und Epe drei Ladesäulen installieren lassen. An den Standorten Paßweg, Enscheder Straße und Parkstraße wurden Ladesäulen mit einer Geschwindigkeit von maximal 22 kW aufgestellt.