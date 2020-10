Zwei Männer sind in der Nacht zu Freitag in Gronau angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage der WN bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen Mitternacht. Die beiden Gronauer (35 und 17 Jahre alt) saßen an der Klosterstiege in einem Auto. Eine Gruppe von acht Männern näherte sich dem Fahrzeug. Sie griffen die Insassen an. Die beiden Männer wurden verletzt. Die Angreifer entfernten sich daraufhin.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Täter und die Opfer kannten. Die Ermittlungen dauern an.