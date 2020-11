Bürgerbus trotzt der Pandemie

Gronau/Epe -

Eine zufriedenstellende Mobilität kann vom öffentlichen Nahverkehr allein nicht mehr geleistet werden. In ländlichen Regionen gewinnen alternative Verkehrsmittel deshalb zunehmend an Bedeutung. Seit einigen Jahren gehört dazu in Gronau der Bürgerbus. Bürger fahren für Bürger. Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer versuchen, die Lücke im öffentlichen Nahverkehr zu schließen, was besonders den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zugutekommt.