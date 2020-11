Die Bausubstanz der Alten Synagoge in Epe hat deutlich gelitten. So sehr, dass in Kürze das gesamte Gebäude regelrecht verpackt werden muss. „Hausschwamm und Käferbefall machen eine thermische Behandlung notwendig“, sagt Karin Geveler von der Unteren Denkmalbehörde bei einem Termin vor Ort. Eine isolierende Umhüllung wird die Synagoge umgeben.