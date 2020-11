In der konstituierenden Sitzung des Rates der Stadt Gronau ist Birgit Tegetmeyer ( CDU ) zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt worden. Zweiter Stellvertreter wurde Werner Bajorath (SPD, rechts), dritter Stellvertreter Ludger Hönerlage (CDU, 2.v.r.). Nach der feierlichen Amtseinführung und Verpflichtung gratulierte Bürgermeister Rainer Doetkotte seinen Stellvertretern. Er gratulierte und sagte, er freue sich auf eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren. Tegetmeyer und Bajorath hatten auch schon während der vergangenen Ratsperiode Stellvertreterposten inne. Der bisherige Stellvertreter Christian Post gehört dem Rat nicht mehr an.