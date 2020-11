Wenn sich eine Gruppe zum ersten Mal trifft, ist es häufig so: Man fremdelt ein bisschen. Diesen Eindruck vermittelte der neue Rat, der am Mittwoch zur konstituierenden Sitzung zusammenkam. Immerhin 20 Mitglieder – 42,6 Prozent – sind neu in dem Gremium. Da muss man sich zunächst mal beschnuppern. Außerdem hat bei einigen Politikern der Wahlkampf Spuren hinterlassen.