Das Kribbeln im Bauch wird stärker. Die Belohnung für die Arbeit der vergangenen Monate rückt näher. Die Spannung steigt. Und dann – Stillstand. Abbruch. Absage. Enttäuschung. So fühlte es sich im Frühjahr für die Laienschauspieler und Theatermacher der Gruppe Brettspiel an. Monatelang hatten sie an ihrem aktuellen Stück „Taxi, Taxi“ gearbeitet.