Neue Ampelanlage in Betrieb

Gronau -

Von Guido Kratzke

Eine Ampelanlage kann wie die Fußballnationalmannschaft sein: Viele, die sie anschauen, wissen es lautstark besser, die diese ein- beziehungsweise aufgestellt sein sollte. Uwe Klar ist eine Art Bundestrainer – er sorgt dafür, dass an der neuen Kreuzung an der Ochtruper Straße in Gronau der Verkehrs möglichst flüssig fließt.