Epe -

Von Rudolf Nacke

Was waren das für Menschen, die Mitglieder der kleinen jüdischen Gemeinde in Epe waren? Was war ihr Schicksal? Ihre Namen sind bekannt, denen, die Opfer des Holocausts geworden sind, sind Stolpersteine gewidmet. Doch nicht immer gelingt es, den Eperanern jüdischen Glaubens auch ein Gesicht zu geben, einen visuellen Beweis ihrer Existenz. Das ist nun in einem weiteren Fall gelungen.