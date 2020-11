Epe -

Von Frank Zimmermann

Die Awo-Kita Nienborger Damm in Epe ist am Donnerstag wegen der Corona-Infektion einer Erzieherin geschlossen worden. Die Eltern wurden am Dienstag über die Ansteckung der Erzieherin, die gruppenübergreifend gearbeitet hatte, informiert. Die Kita blieb am Dienstag und Mittwoch geöffnet. Am Wochenende meldete der Kreis Borken die Testergebnisse der Kinder.