Obwohl durch die Corona-Pandemie bedingt alle Karnevalsveranstaltungen in der anstehenden Karnevalssession 2020/21 abgesagt worden sind, lässt sich der Vorstand des Bürgerausschuss Karneval (BAK) nicht entmutigen. Neben der Planung für die Zukunft sind in dieser Woche die Karnevalsbuttons für die oben genannte Session eingetroffen und an die Vertreter der Mitgliedsvereine überreicht worden – natürlich unter Einhaltung der Coronaregeln.

„ Das Motto kann jeder auf dem Button lesen. Das Motto kann jeder auf dem Button lesen. “ Ralf-Udo Blöding

„Das Motto kann jeder auf dem Button lesen. Ich denke es ist sehr aussagekräftig und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen“, so der BAK-Präsident Ralf-Udo Blöding .

Gerade so kurz vor dem 11.11. tue die Sache besonders weh. Es werde in diesem Jahr ein Trauertag für alle Karnevalisten sein, so Blöding. Allerdings seien die Maßnahmen unter den gegebene Umständen alternativlos.

Verschiedene Modelle

So ganz gibt der BAK die Hoffnung nicht auf, dass man vielleicht im nächsten Februar doch noch etwas für die Kinder auf die Beine stellen kann. Man mache sich Gedanken und spreche verschieden Modelle durch.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, so Blöding. „In diesem Sinne ein kräftiges Helau an unsere Heimatstadt Gronau und deren Einwohner!“