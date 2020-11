Oliver Keesen, der Leiter des Driland-Kollegs, wirkt am Telefon recht entspannt: „Noch ist es hier relativ ruhig“, so seine erste Einschätzung mit Blick auf die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen in den Gronauer Schulen. Zehn Quarantänefälle gebe es am Kolleg. Dazu komme, dass Lehrkräfte mit Vorerkrankungen oder wegen einer Schwangerschaft nur auf Distanz unterrichten.