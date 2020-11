Nach der Premiere im vergangenen Jahr ruft die Bürgerstiftung erneut im Advent dazu auf, Senioren zur Weihnachtszeit eine besondere Freude zu machen. 2019 waren die Wunschzettel innerhalb kürzester Zeit vergeben. Einige hilfsbereite Bürger sind, wie die Stiftung mitteilt, sogar leer ausgegangen. Daher haben die Verantwortlichen und ihr ehrenamtliches Organisationsteam die Menge an Wünschen ganz optimistisch mehr als verdoppelt.

Hierzu wurden Pflegeheime und mobile Pflegedienste angesprochen und die Möglichkeit der Teilnahme angeboten. So kamen eine ganze Menge von Wünschen zusammen, die nun an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden müssen.

Die Wunschzettel können an zwei Terminen vom Wunschbaum gepflückt werden: Am 27. November von 9 bis 15 Uhr in der Galerie van Almsick in Epe und am 28. November von 9 bis 15 Uhr auf dem Wochenmarkt Gronau vor dem Barbistro.

Während dieser Zeiten beantworten Vertreter der Bürgerstiftung auch gerne Fragen zur Aktion. Die Höhe der möglichen Ausgaben für die Wünsche ist jeweils auf 30 Euro begrenzt.

Die Geschenke können im Anschluss von den Bürgern an zwei Sammelstellen abgegeben werden. Das sind das Walter-Thiemann-Haus in Gronau und das Fachcenter Gerwens in Epe.

Als besonderes Angebot gibt es am 27. November in der Galerie auch die Möglichkeit, den bekannten Eierlikör der „Weihnachtsengel“ zu kaufen, den die Gruppe in den vergangenen Jahren auf dem Weihnachtsmarkt angeboten hat.