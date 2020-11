Auch in Gronau und Epe werden in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte stattfinden. Bürgermeister Rainer Doet­kotte bedauert diesen Schritt, hält ihn aber für notwendig: „Ein Weihnachtsmarkt, der den Geboten der Pandemiebekämpfung ausreichend Rechnung trägt, ist derzeit nicht möglich. Die Gesundheit von uns allen geht vor.“ Weihnachtliche Stimmung wird es dennoch in der Gronauer City und im Eper Dorf geben. „Die Straßen und Plätze werden traditionell geschmückt und festlich beleuchtet“, dankt der Bürgermeister dem Cityring und der Eper Werbegemeinschaft für ihre vielfältigen Aktivitäten auch in Zeiten der Pandemie. „Die Einzelhändler sorgen für ein sicheres Einkaufen im Rahmen der Hygiene- und Abstandsregeln“, unterstreicht das Stadtmarketing die zusätzlichen Maßnahmen für die Kunden.

Ganz ohne Markt bleiben die Innenstädte aber nicht – die Wochenmärkte laden weiterhin jeden Mittwoch und Samstag in Gronau und freitags in Epe von 8 Uhr bis 13 Uhr zum Einkaufen vor Ort ein.