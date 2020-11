Im Jahr 2018 verfügten die Gronauer rein rechnerisch über ein gemeinschaftliches Einkommen in Höhe von 903 Millionen Euro. Das waren 33 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor (plus 3,8 Prozent). Dies besagen aktuelle Zahlen des statistischen Landesamtes IT-NRW.

Demnach lag das verfügbare Einkommen je Einwohner bei 21 727 Euro. Damit liegt die Stadt unter den 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden auf Platz 378. Seit Jahren ist Gronau durchgehend in dem Bereich am unteren Ende der Rangliste angesiedelt. Mit 39 443 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner auf. Am unteren Ende der Skala rangierten Gelsenkirchen (16 450 Euro) und Kranenburg im Kreis Kleve (16 350 Euro).

Unter dem verfügbaren Einkommen wird die Einkommenssumme verstanden (Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen), die den privaten Haushalten abzüglich Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich empfangener Sozialleistungen, durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht. Es sei als Indikator für die finanziellen Verhältnisse der Bevölkerung der Kommunen zu verstehen und ermögliche Aussagen zur lokalen Kaufkraft, erklären die Statistiker von IT-NRW.