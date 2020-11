Als in der Ägäis die Erde bebte, saß Udo Herbst gerade beim Mittagessen in einem kleinen Restaurant in Kusadasi bei Izmir. Trotz Corona („Ich finde, dass ist in Deutschland schon fast eine Hysterie.“) hatte er sich für einen Urlaub an der türkischen Ägäisküste entschieden. Dort hatte er schon „eine wunderschöne Zeit“ verlebt. „Auch wenn es mit meiner Kreditkarte Probleme gab“, schildert der Eperaner Szenen, die für ihn nicht angenehm waren und ihm sogar eine Nacht auf der Polizeiwache einbrockte, weil er bislang immer seine Geheimnummer nicht kannte. Doch auch das war eine Erfahrung für sich: „Ich habe mit den Polizisten Tee getrunken, und eine der Beamtinnen war sehr nett – aber verheiratet“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Die Finanzprobleme vor Ort löste er schließlich mit einer Bargeld-Überweisung aus Deutschland.

Er saß, nichts Böses ahnend, zu Tisch, als am 30. Oktober plötzlich die Erde anfing zu beben. „Ich dachte, was ist denn jetzt los? Fahren hier dicke Lkw vorbei“, erzählt er. „Dann sah ich die Leute alle rennen. Die Bude hat dermaßen gewackelt, ich konnte mich gar nicht auf den Beinen halten.“ Er fürchtete, dass ein über ihm angebrachter Sonnenschutz herunterfallen könnte und brachte sich schließlich mit einem Sprung in Sicherheit – wobei er sich aber den Knöchel verstauchte. Eine Frau half ihm über die Straße, sodass er sich hinsetzen konnte.

„Das Beben hörte nach 30 Sekunden auf. Es stand noch alles.“ Um ihn herum herrschte große Aufregung, eine Frau, die einen Nervenzusammenbruch hatte, tröstete er. Viele andere Männer dagegen hätten sich nur um ihre Autos gekümmert, kritisiert er.

Trotz der drohenden Gefahr durch Nachbeben begab sich Udo Herbst zurück ins Restaurant. Holte sich aus der Küche einen Eisbeutel, um seinen Fuß zu kühlen – und aß seine Spaghetti zu Ende. „Ich dachte mir, dass ein Nachbeben auch nicht viel mehr Schaden anrichten kann.“

Die Schäden in der unmittelbaren Umgebung waren glücklicherweise begrenzt, er konnte sich mit einem Taxi in eine Klinik bringen lassen. „Der Fuß wurde nämlich immer dicker.“ Als Notfall brauchte er nicht mal was für die Behandlung – mit Schmerzsalbe und Verband war es getan – zu zahlen. „Und dann bin ich zurückgefahren und habe erst mal einen Raki getrunken.“

Derzeit ist der 61-Jährige, der vor einem halben Jahr sein Dentallabor in Gronau aufgegeben hat, wieder in Epe – doch schon in der nächsten Woche will er wieder in die Türkei fliegen. Es gefällt ihm dort, er hat nette Leute kennengelernt, das Leben ist günstig. „Ich bin dann mal wieder weg“, sagt er und lacht.