In der Adventszeit gibt es in vielen Familien und Freundeskreises Bräuche, die sich seit vielen Jahren etabliert haben. Auch gibt es in vielen Haushalten Gegenstände, zu denen es einen ganz besonderen (vor-)weihnachtlichen Bezug gibt.

Die Westfälischen Nachrichten wollen sich gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern in der Vorweihnachtszeit auf Spurensuche begeben und diese Adventsstücke präsentieren.

Mithilfe aus der Leserschaft

Dafür sind wir als Redaktion auf Ihre Mithilfe, liebe Leserinnen und Leser, angewiesen. Gibt es bei Ihnen Besonderheiten, an denen Sie im Kreise Ihrer Lieben oder vielleicht ganz allein, seit langer Zeit festhalten? Oder ist es vielleicht etwas, dass in diesem Jahr coronabedingt nicht passieren kann?

Manchmal erzählen auch Gegenstände, die nur in der Vorweihnachtszeit oder an den Feiertagen hervorgeholt werden, eine besondere Geschichte: Erbstücke, die das Familienleben seit vielen Jahren begleiten, können das ebenso sein, wie Dekorationsartikel, die nur in der Adventszeit für Sie eine ganz besondere Wirkung entfalten.

„Fürchtet Euch nicht!“

Sie sehen es schon: Adventsstücke können vielseitig sein. Wir sind gespannt, mit welchen Sie uns und die anderen Leserinnen und Leser überraschen können. Oder um es in der Sprache des Weihnachtsevangeliums zu sagen: „Fürchtet Euch nicht!“

Melden Sie sich mit Ihren Themenvorschlägen gerne in der Redaktion der Westfälischen Nachrichten per E-Mail an redaktion. gro@wn.de oder persönlich an Guido Kratzke, 02562 932980.