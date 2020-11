Trotz der Corona-Pandemie möchte die Tafel Gronau ihren Kunden mit einem Paket eine zusätzliche Freude bereiten. „Gerade für Familien mit Kindern ist ein zusätzliches Paket eine wirkliche Hilfe. „Im vergangenen Jahr kamen über 250 Betroffene am Ausgabetag. Für viele Personen an der Armutsgrenze ist es eine positive Erfahrung, etwas geschenkt zu bekommen, das andere für sie gepackt haben“, so die Organisatoren.

Wer wegen der Corona-Pandemie selber kein Päckchen packen möchte, kann der Tafel eine Spende zukommen lassen – auch zweckgebunden. „Wir besorgen und verpacken die Waren entsprechend“, erklärt der Vorstand. Die Kontodaten: Sparkasse: IBAN DE79 4015 4530 0008 0119 00, Volksbank: DE80 4016 4024 0215 4169 00.

Die Päckchen können haltbare Lebensmittel, Kaffee oder Tee, Konserven (möglichst kein Schweinefleisch), Plätzchen und Süßigkeiten enthalten. Gerne auch ein kleines persönliches Präsent.

Es ist hilfreich, wenn auf dem Päckchen der Adressatenkreis vermerkt wird, z. B. ältere Dame oder Herr, Tee- oder Kaffeetrinker oder Familie mit Kindern. Bei Päckchen für Kinder ist eine Altersangabe und die Angabe Mädchen oder Junge wünschenswert.

Die Päckchen können vom 4. bis 14. Dezember täglich außer mittwochs von 9 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung, 02562 817579, bei der Gronauer Tafel, Zollstraße, abgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt am 17. Dezember von 10 bis 14 Uhr entsprechend der ausgelosten Nummern.