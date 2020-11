Vorlesetag mal digital

Die Kinder saßen – lecker in Decken eingemummelt – in der Turnhalle der Literatur-Kita Janosch . Die richtige, gemütliche Atmosphäre, um sich etwas vorlesen zu lassen. Allerdings konnte wegen Corona die Leiterin der Stadtbücherei, Anne Kammholz , nicht wie vorgesehen am gestrigen Vorlesetag in die Kita kommen. Sie griff auf eine digitale Variante zurück: Über Tablet konnten sich Schulkinder der roten Gruppe, die Literaturbeauftragte Kerstin Schreiber und die Vorleserin sehen und hören. Anne Kammholz las aus einem Regenbogenfisch-Buch und eine Nikolausgeschichte vor. Sie dankte somit auch für ein Stuhl-Kunstwerk, das die Kita-Kinder der Bücherei geschenkt hatten.