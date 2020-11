Eine 81-Jährige ist am Montag Opfer eines Taschendiebstahls in Epe geworden. Als sie gegen 11 Uhr ihre Einkäufe in einem Discountmarkt Auf der Sunhaar erledigen wollte, entwendeten Unbekannte ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter 02562 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Tipps unter www.polizei-beratung.de.