Würfelbecher, Zettelblock, Brettspiel, Puzzle – die Utensilien für einen Spieleabend mit der Familie gehören eindeutig zu den Gewinnern der Corona-Krise. Selten war der Absatz von klassischen Gesellschaftsspielen so hoch wie in diesem Jahr. Auch in Gronau haben sich die Menschen während des Lockdowns vermehrt an die traditionelle häusliche Freizeitbeschäftigung erinnert.