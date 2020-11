Alles halb so wild? Die Verkehrssituation an der Enscheder Straße war am Mittwochabend Thema im Mobilitätsausschuss. Immer wieder gibt es Beschwerden, die in erster Linie die Staus vor der Tankstelle betreffen. Wartende Autos – vor allem Niederländer – blockieren häufig die Einmündung zur Iltisstraße. An der Fahrbahnverengung (Baumtor) kommt es oft zu chaotischen Szenen.