Das denkmalgeschützte Rathaus in Gronau wird in den nächsten Jahren saniert und modernisiert. Für die Zeit der Rathaussanierung wird die Verwaltung auf unterschiedliche Standorte verteilt. Der nächste Auszug aus dem Rathaus steht bevor: Der Rathaus-Service Gronau und das Sachgebiet Rat und Wahlen ziehen in die Neustraße 31.

Der Rathaus-Service wird am Freitag (4. Dezember) bereits um 12.30 Uhr für die Umzugsvorbereitungen schließen. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist an diesem Tag nur bis 12.30 Uhr gewährleistet. Am Montag (7. Dezember) bleibt der Rathaus-Service Gronau geschlossen.

Für dringende Anliegen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Nebenstelle im Eper Amtshaus unter 02562 12678 von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass es aufgrund vieler Anrufe zu Verzögerungen kommen kann.