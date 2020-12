Archäologen finden erstmals in Westfalen Eschgräben

Die archäologischen Voruntersuchungen in dem geplanten Baugebiet Markenfort sind abgeschlossen. Archäologen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) stießen erstmals in Westfalen auf sogenannte Eschgräben. Diese wurden im Mittelalter wahrscheinlich zur Düngung angelegt. Funde von mehr als 4000 Jahre alten Steingeräten belegen zudem, dass die Fläche bereits in der Steinzeit von Jägern und Sammlern genutzt wurde.

Boden schichtweise abgetragen

„Die Voruntersuchungen waren nötig, um abzuklären, ob bei einer Bebauung wichtige archäologische Befunde zerstört werden würden“, erklärt Dr. Christoph Grünewald , Leiter der Außenstelle Münster der LWL-Archäologie für Westfalen. Und tatsächlich: Als die Archäologinnen in Kooperation mit der Stadt Gronau in den vergangenen Wochen insgesamt fast 1000 Meter lange Suchschnitte anlegten, wurden sie mehrfach fündig. Dabei trugen sie jeweils zwei Meter breite Streifen schichtweise bis zum gewachsenen Boden ab. In diesem fanden sie dunkle Verfärbungen, also Spuren von Gräbern, Gräben und Gruben.

„Im Fall der Ausgrabung Markenfort war diese Arbeitsweise besonders aufwendig, da wir es hier mit einem mächtigen Esch zu tun hatten“, so Grünewald. Diese Bodenschicht entstand im Mittelalter, als Menschen wiederholt mit Heideplaggen, also humosem und von Wurzeln durchsetztem Heideboden, gedüngt haben. Noch heute ist dieser Auftrag als dunkle Schicht von fast zwei Metern Dicke im Boden erkennbar.

„In Gronau konnten wir nun erstmals in Westfalen sogenannte Eschgräben dokumentieren“, freut sich Grünewald. Ähnlich einem Karomuster hatten die damaligen Bauern über einen Großteil der Fläche hinweg, in engem Abstand schmale Gräben angelegt. Archäologen können über die Funktion von Eschgräben nur mutmaßen: „Im Emsland gibt es sie häufiger. Dort wird spekuliert, dass sie der Bodenverbesserung dienten, sicher weiß man es aber nicht.“

Spuren von steinzeitlichen Jägern und Sammlern

Die Nutzung der Fläche am Markenfort geht noch weiter zurück. Am Rande der Dinkelaue haben schon in der Steinzeit Jäger und Sammler gerastet. Davon legt eine größere Zahl Steingeräte Zeugnis ab. „Die nächste Nutzungsphase des Bodens datiert dann in die frühe bis mittlere Eisenzeit, also etwa zwischen 600 und 300 vor Christus“, erklärt Grünewald. Im Nordwesten der Ackerfläche konnten Archäologinnen zahlreiche Siedlungsbefunde nachweisen. Abfallgruben und Pfostenspuren weisen auf mindestens einen Hof hin. Östlich, Richtung Tieker Damm, fanden die Archäologen zudem einen eisenzeitlichen Friedhof. „Vorherrschend war damals die Brandbestattung, dementsprechend haben wir in einem kleinen Flächenausschnitt mehrere Brandgräber aufgedeckt.“ Eines davon war von einem Kreisgraben umgeben, der ursprünglich die Einfassung eines Grabhügels war. „Mit elf Metern Durchmesser muss dies ein eindrucksvolles Grabmonument gewesen sein“, so Grünewald.

Eindrucksvolles Grabmonument

Die archäologischen Befunde konzentrieren sich insgesamt auf die nördliche Hälfte des Planungsareals. Im Süden fanden die LWL-Archäologen keine relevanten Besiedlungsspuren.

Grünewald: „Insgesamt hat sich der Acker am Lukaskrankenhaus als wahre Fundgrube herausgestellt. Hier gewinnt man eindrucksvolle Einblicke in die bis zu 10 000 Jahre alte Geschichte Gronaus.“ Das sei nicht nur für Fachleute spannend. Zu der Frage, wie es nun mit dem geplanten Baugebiet weitergeht, verweist Grünewald auf die anstehenden Gespräche mit der Stadt Gronau: „Der Erhalt des Bodendenkmals steht für uns natürlich im Vordergrund. Das würde eine bauliche Nutzung im Bereich des Denkmals ausschließen. Wenn die Stadt an ihren Plänen festhalten möchte, müssten vor einer Beseitigung weitere Grabungen zur Freilegung und Dokumentation der Befunde erfolgen. All dies muss jetzt mit der Stadt besprochen werden.“