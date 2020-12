Fachkräfte von Westnetz sowie die Mitarbeiter von beauftragten Firmen sind wieder unterwegs. Auch in der hiesigen Region überprüfen sie bis Ende Februar den Bewuchs im unmittelbaren Annäherungsbereich der Freileitungen. Sollte es erforderlich sein, werden Bäume, Sträucher oder bei Notwendigkeit auch Wallhecken, die zu nah an die Stromleitungen herangewachsen sind, zurückgeschnitten. Dies geschieht, um mögliche Netzstörungen zu vermeiden und um somit weiterhin eine sichere und zuverlässige Stromversorgung der Kunden gewährleisten zu können, so Westnetz. Mit den jährlich wiederkehrenden Trassenpflegemaßnahmen beugt Westnetz somit u.a. drohenden Stromausfällen, beispielsweise bei heftigen Stürmen, im kommenden Winter vor.

Grundstückeigentümer und Anlieger werden gebeten, den Fachkräften den Zutritt zu den betroffenen Grundstücksbereichen zu ermöglichen. Im Interesse einer störungsfreien Stromversorgung gestattet die Netzanschlussverordnung Mitarbeitern der Westnetz oder beauftragter Firmen das Betreten der Grundstücke.

Gerade in Waldgebieten verursachen umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste häufig unvorhersehbare Störungen. Aber auch Bewuchs, der bereits in die Nähe von Leitungen wächst, kann schon zu Unterbrechungen der Stromversorgung führen. Deshalb müssen Gehölze auf Flächen, die von Stromleitungen überspannt werden, auf die vorgeschriebenen Mindestabstände zurückgeschnitten werden. Dies geschieht insbesondere in den vegetationsarmen Monaten Oktober bis Februar, also außerhalb der Brutzeit von Vögeln.