Verwicklung in tödlichen Unfall einer 83-Jährigen unklar

Gronau/Münster -

Von Frank Zimmermann, Frank Zimmermann

Wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung musste sich ein Mann aus Epe am Donnerstag in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Münster verantworten. Das Gericht hatte zu klären, inwieweit der Angeklagte in den tödlichen Unfall einer 83-jährigen Frau aus Gronau verwickelt war.