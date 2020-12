Im Verlauf eines verbalen Auseinandersetzung hat eine Frau am Freitagnachmittag einen 57-jährigen Mann beleidigt und bespuckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der 57-jährige Kunde einer Lotto-Annahmestelle an der Albrechtstraße in der Warteschlange, als die Frau an der Warteschlange vorbei zur Kasse ging. Der 57-Jährige sprach die Frau auf ihr Verhalten an. Diese hatte zwar eine Erklärung parat („Karte am Schalter vergessen“), beließ es aber nicht dabei und beleidigte den 57-Jährigen als „Nazi“. Es kam zu einem Streitgespräch, an dessen Ende die Frau sich ihren Mund-Nasen-Schutz herunterriss, in Richtung des Mannes spuckte und ihn am Oberkörper traf. Die Frau verließ dann das Geschäft und fuhr in einem weißen BMW (vermutlich mit AH-Kennzeichen) davon. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, schlank, etwa 1,65 Meter groß. Sie trug ein Kopftuch und sprach deutsch mit ausländischem Akzent.