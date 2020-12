Lichtblicke in schwierigen Zeiten

Das geht, weil zusätzliche hygienische Schutzmaßnahmen durchgeführt werden und Mitarbeiterinnen und Gäste jetzt regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Dies gilt auch für das Franziskus-Haus in Gronau, wo die St.-Antonius-Hospital Gronau GmbH neben dem Standort in Epe eine weitere Tagespflegeeinrichtung betreibt.

Alte Bekannte werden vermisst

Die Seniorinnen und Senioren, die in ihrer häuslichen Umgebung in der Regel durch Angehörige betreut werden, treffen sich an unterschiedlichen Wochentagen in festen Gruppen und sind froh, die bekannten und vertrauten Gesichter wieder regelmäßig sehen zu dürfen. Einige von ihnen sind mittlerweile in ein Altenheim gezogen, manche aber auch verstorben. Für die Tagespflegegäste sei es eine traurige Erfahrung zu sehen, dass die Gruppe plötzlich kleiner geworden ist. Man vermisse die alten Bekannten, sagt Katja Sundermann , die als Pflegedienstleitung für das Angebot der Tagespflegeeinrichtungen im Eper St.-Agatha-Domizil verantwortlich ist. Umso wichtiger sei es, dass man jetzt auch darüber wieder miteinander reden könne und mit seiner Trauer und seinen Ängsten nicht alleine sei. Das jedenfalls melden die Senioren den Mitarbeiterinnen zurück. „Der schönste Tag in der Woche wurde einem genommen“, sagt eine Dame, die schon seit zwei Jahren regelmäßig einmal in der Woche zu Gast in der Tagespflege ist.

„ Wir sehen, wie die Gruppendynamik die Menschen trägt und ihnen Freude und Geborgenheit vermittelt. " Katja Sundermann, Pflegedienstleitung

Das Mitarbeiterteam bietet den Damen und Herren neben menschlicher Zuwendung auch viel Unterhaltung, Abwechslung und verlässliche Strukturen, die Sicherheit und Geborgenheit vermitteln: Gedächtnistraining, Bewegungsübungen, Spaziergänge im Park, Basteln, Malen, Musik, Gesang und vieles mehr stehen täglich wechselnd auf dem Programm. Auch die Angebote der Seelsorge seien für viele Senioren ein wertvolle Stütze, die sie im Frühjahr sehr vermisst haben, heißt es in der Mitteilung. Für die Gäste der Tagespflege werden regelmäßig Gottesdienste in der Kapelle des St.-Agatha-Domizils angeboten, die auf die die Situation der Teilnehmenden eingehen und auch die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz berücksichtigen.

Natürlich sei die Teilnahme an den Aktivitäten freiwillig. „Jeder entscheidet selber, ob und woran er teilnehmen möchte, was für ihn gut ist und was ihn interessiert“, erklärt Sundermann. „Für viele ist es einfach wichtig, regelmäßig die Gruppenmitglieder zu treffen. Man versteht sich als Gemeinschaft, und wir sehen, wie die Gruppendynamik die Menschen trägt und ihnen Freude und Geborgenheit vermittelt.“ Das sehen offensichtlich auch die Gäste so: „Es ist hier mein zweites Zuhause, in dem es noch richtig lebendig ist“, sagt die alte Dame, die seit Mai ihren „schönsten Tag der Woche“ wieder genießen kann.

Die Schließung der Tagespflegeeinrichtungen im Frühjahr war für die betroffenen alten Menschen und für die pflegenden Angehörigen gleichermaßen eine schwere und kritische Zeit. „Auch die pflegenden Angehörigen, brauchen ihre ‚freien Tage‘ von der Pflege, aus beruflichen Gründen und auch, um den eigenen persönlichen Interessen und nötigen Anliegen gerecht zu werden“, weiß Katja Sundermann. Sie und ihr Team haben nach der wochenlangen Schließung im Frühjahr festgestellt, dass viele der Gäste in ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Befindlichkeit merkbar abgebaut haben, weil ihnen persönliche Kontakte, Abwechslung, Motivation und Aktivierung fehlten. Diese negativen Entwicklungen erschweren zusätzlich die Pflege zu Hause.

Unter dem Titel „Lichtblicke“ gestaltet man nun die Advents- und Weihnachtszeit in den Gruppen der Tagespflege in Epe, ein Motto, das den Gästen und den Mitarbeiterinnen gleichermaßen Freude und Zuversicht vermitteln soll.