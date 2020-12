Die beiden Frauen, die sich seit über 20 Jahren aus dem Beruf heraus kennen, hatten einige Vorstellungen, wie der neue Imbiss aufgestellt sein sollte. Höffkers Eltern waren die Betreiber von „ Roberts Grill “ an der Ochtruper Straße in Gronau, wo die beiden Frauen erstmals zusammenarbeiteten. Zwischenzeitlich trennten sich ihre Wege, die sie aber vor sechs Jahren wieder zusammenführten. Bis der Imbiss Ende vergangenen Jahres schloss – und die Frauen die Entscheidung trafen, gemeinsam zu neuen Ufern aufzubrechen. Aber wo? Bei ihren Touren durch Gronau und Epe fiel ihnen die ehemalige „Goldene Frikadelle“ am Hofkamp in den Blick. Das aus Containern errichtete Gebäude stand zum Verkauf – und Nadine Höffkers Partner ging in das finanzielle Risiko.

Goldene Frikadelle

„Leider war der Zustand nicht so, wie es auf den ersten Blick aussah“, erinnert sich Höffker an den Start. „Da war schon einiges mehr, als wir vorher geplant hatten“, ergänzt ihre Kollegin Steffi Radecke . Eigentlich hatten sie geplant, Ende März zu starten. Doch dann kam auch noch Corona dazwischen, so dass erst Ende Mai die ersten Gerichte über die Tresen gingen.

„Zum Glück kannten uns viele noch von unserer früheren Tätigkeit“, verweist Radecke auf einen großen Vorteil beim Neustart. Und trotz der Einschränkungen durch die Pandemie lief der Betrieb im Gewerbegebiet gut an. „Der erste Tag hatte schon alle unsere Erwartungen übertroffen“, kommt Höffker ins Schwärmen, wenn sie an die Eröffnung zurückdenkt. „Es war zwar viel Arbeit, aber wir haben abends vor Freude getanzt.“

Stammgäste halten die Treue

Laufen konnte der Betrieb aber immer nur mit angezogener Handbremse. Das Sitzplatzangebot begrenzt, Gästelisten – bis zum „Lockdown light“ Anfang November, der für die beiden Frauen nichts Leichtes hat.

„Wir haben es mit einem Lieferservice versucht, doch der wurde nicht angenommen“, erklärt Höffker. „Aber zum Glück halten unsere Stammgäste zu uns“, ergänzt Radecke. „Denn sonst . . .“ Sie mag den Satz nicht aussprechen – und einen Plan B gibt es für sie nach Kauf und Renovierung im Frühjahr nicht. „Über unsere Steuerberaterin haben wir jetzt Hilfsmittel angefordert“, sagt Höffker und setzt ihre Hoffnungen darauf, dass es auch dank der staatlichen Unterstützung mit dem Hofkampgrill 2021weitergehen wird – möglichst bald ohne unerwartete Einschränkungen.