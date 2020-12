Heimatpreis geht an Lebenshilfe und den Tierschutzverein

Gronau -

Der Gronauer Heimatpreis 2020 geht an die Lebenshilfe Gronau mit der Aktion „Wandervogel“ und an den Tierschutzverein Gronau und Umgebung. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert, die sich die beiden Institutionen je zur Hälfte teilen.