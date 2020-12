Zu einem Fahrzeugbrand ist die Gronauer Feuerwehr am Donnerstag gegen 9 Uhr an die Ochtruper Straße gerufen worden. Auf dem Firmenparkplatz eines Autohandels schlugen Flammen aus dem Motorraum eines Renault Megane. Zeugen versuchten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer technischen Ursache ausgegangen. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.