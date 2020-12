Zahlreiche örtliche Unternehmen bieten einen Lieferdienst oder Abhol-Service an. Sie sind auf der Website gronau-inside.de/lieferdienste aufgelistet, die fortlaufend aktualisiert wird. Unternehmen werden gebeten sich per E-Mail an lena.kerkeling@stadtmarketing-gronau.de zu wenden, wenn sie dort aufgelistet werden möchten.

Die Touristinfo hat durchgehend von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Stadtgutscheine können weiterhin per E-Mail bestellt werden an info@stadtmarketing-gronau.de. „Auch online unter www.stadtgut­schein-groanuepe.de ist der Gutschein weiterhin zu kaufen und Unternehmen oder Privatpersonen können so jemandem eine Freude machen“, so Leonie Breuers von der Touristinfo Gronau. „Und unser Lieferdienst ist bis zum 23.Dezember tätig und wir liefern auf Abstand und mit Maske Bestellungen aus“, macht Lena Kerkeling von der Touristinfo deutlich.

Niederlande vor Lockdown

Währenddessen herrschte am Montagmittag in der Gronauer Innenstadt reger Betrieb in den Geschäften – und davor. In einigen Läden war die Höchstzahl der Kunden erreicht. Davor bildeten sich Warteschlangen, während ein Straßenmusiker auf dem Akkordeon spielte und aus den vom Stadtmarketing aufgehängten Lautsprechern Weihnachtsmusik ertönte.

Auch viele niederländische Kunden waren auszumachen. Die Niederlande werden voraussichtlich schon ab Mitternacht einen strengen Lockdown verhängen. Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen ist die Regierung in Den Haag am Montag zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Ministerpräsident Mark Rutte sollte sich am Abend in einer TV-Ansprache an die Bevölkerung wenden.

Erwartet wird unter anderem eine Schließung aller Geschäfte, die keine Waren für den täglichen Bedarf verkaufen.

Bisher mussten die Geschäfte im Nachbarstaat noch nie schließen. Die Behörden fürchten, dass viele Deutsche nach dem Lockdown im eigenen Land zu Weihnachtseinkäufen über die Grenze fahren werden.

„Die Lage ist sehr ernst“, sagte Gesundheitsminister Hugo de Jonge vor Beginn der Krisensitzung. Krankenhäuser könnten dem Druck kaum noch standhalten. Zuletzt waren rund 10 000 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet worden. In den Niederlanden leben rund 17,5 Millionen Menschen. Seit etwa Mitte Oktober gilt in den Niederlanden ein Teil-Lockdown. Privatkontakte sind eingeschränkt und Gaststätten geschlossen.