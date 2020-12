Gespuckt und zugeschlagen hat ein Unbekannter am Montagabend in Gronau. Auf dem Bahnsteig an Gleis drei des Gronauer Bahnhofs hielt sich eine 17-Jährige in Begleitung eines 20- und eines 19-Jährigen auf. Sie hätten sich aus Spaß beleidigt, so die Aussage der Wartenden. Mutmaßlich fühlte sich eine Gruppe Unbekannter angesprochen, die sich an Gleis zwei aufhielten, so die Vermutung der Geschädigten und der Zeugen. Die Täter hätten den Bahnsteig gewechselt, und einer aus der Gruppe hätte sie unvermittelt angespuckt und geschlagen, gab die 17-jährige Münsteranerin an. Zwei der Unbekannten sind in den Zug nach Münster gestiegen, ein Täter ist mit dem Rad geflüchtet. Beschrieben wurde der „Schläger“ wie folgt: circa 1,75 Meter groß, korpulente Statur, südländisches Aussehen, dunkel gekleidet. Ein Begleiter habe ebenfalls südländisches Aussehen gehabt, der dritte im Bunde soll westeuropäisch ausgesehen haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei Gronau unter 02562 9260 entgegen.