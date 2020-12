In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses wurde der Antrag der Initiative Seebrücke, Gronau zu einem sogenannten „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge zu machen, kontrovers diskutiert. Eine einheitliche Meinung zu dem Themenkomplex zeichnete sich nicht ab. Deshalb wurde vorgeschlagen, bis zur Ratssitzung einen Konsens zu finden, der von allen Parteien mitgetragen werden kann.

Das Zeitfenster dafür war offensichtlich zu klein, der politische Abstimmungsbedarf zu groß, so dass sich der Themenkomplex noch nicht auf der Tagesordnung für die Ratssitzung befindet. Die Sitzung beginnt heute um 17 Uhr in der Bürgerhalle.

Auf der Tagesordnung, auf der sich im öffentlichen Teil insgesamt 40 Punkte befinden, stehen neben den Gebührensatzungen auch die Bedarfsplanungen für die Kindergärten und die Schulentwicklungsplanung.

Zudem wird Bürgermeister Rainer Doetkotte den Etat für das Jahr 2021 einbringen, der in den kommenden Wochen von den Fraktionen diskutiert wird. Die Fraktion GAL/Die Linke regte derweil an, die Tagesordnung der Sitzung zu straffen. „Angesichts eines verschärften Lockdown und einer Tagesordnung mit über 50 Punkten erwartet die Fraktion GAL/Die Linke, dass die Tagesordnung drastisch zusammengestrichen wird und nur dringend notwendige Beschlüsse gefasst werden. Die Sitzung sollte spätestens um 21 Uhr beendet sein“, hieß es in dem Schreiben an den Bürgermeister. „Wie unglaubwürdig machen sich Rat und Verwaltung, wenn sie selber die Aufforderung von höchster politischer Ebene missachten und eine Mammutsitzung abhalten wollen.“