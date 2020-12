Trotz eines Fehlbetrags in Millionenhöhe, trotz starker finanzieller Belastungen durch die Corona-Pandemie, trotz Investitionen in nie dagewesener Höhe: Die kommunalen Steuern sollen nicht erhöht werden. Das geht aus der Haushaltsrede von Bürgermeister Rainer Doetkotte hervor. Er brachte den Etat­entwurf für das kommende Jahr am Mittwochabend in den Rat ein.