Schwangere Mutter Gottes auf einer Reise durch Epe

Maria kann aufatmen. Über 2000 Jahre nachdem sie sich gemeinsam mit Josef schon einmal hoch schwanger auf den Weg begeben hat und an vielen Türen abgewiesen wurde, läuft es in diesem Jahr augenscheinlich ganz anders.

Zum ersten Mal hat die katholische Kirchengemeinde in Epe zum Marientragen eingeladen – und zwischen dem ersten und vierten Advent eine Marienfigur auf die Reise durch die Pfarrgemeinde geschickt (die WN berichteten).

Seit Februar befindet sich die Redaktion der Westfälischen Nachrichten am Hofkamp 8a im Gemeindegebiet, und Berührungspunkte zur Pfarrgemeinde gibt es zahlreiche. Was lag da näher, als die Premiere der Aktion aktiv zu unterstützen und der Mutter Gottes eine Herberge für einen Tag anzubieten.

Birgit und Christoph Oing, die die Marienfigur in die Redaktion brachten, hatten es schon in das Reisetagebuch, das die Aktion begleitet, hineingeschrieben: „Auf zur nächsten Herberge, dort wird es bestimmt etwas turbulenter zugehen.“ Das war aber am ersten Tag nicht mehr der Fall. Maria kam an, fand ihren Platz – und in der Redaktion konnte erst einmal nachgeschaut werden, was sich denn sonst noch in ihrem Reisegepäck befand.

Denn neben einem Hinweiszettel und dem Reisetagebuch hatten die Organisatoren aus dem Pfarrbüro auch ein Infoblatt beigefügt, auf dem sich Textinhalte für eine Hausandacht befinden – und damit die Basis für eine möglicherweise etwas andere Redaktionskonferenz am Folgetag. Mit einem Gebet zur Verabschiedung wurde die Materialsammlung komplettiert.

Die Marienfigur blieb nicht lange unentdeckt. Auch wenn in diesen Tagen die Besucher in der Redaktion aus Corona-Gründen rar sind, dem ersten fiel sie gleich auf. „Oh – eine schwangere Maria – das ist aber selten“, formulierte er das, was dem Team auch schon aufgefallen war. Schließlich zeigen die meisten Marien-Skulpturen sie entweder ohne Bauch oder mit dem Jesus-Kind auf ihren Armen.

Schon eine ganze Weile nachdem es dunkel geworden war, konnte der Gast die Redaktionsräume bis zum nächsten Morgen ganz alleine für sich genießen – und die Ruhe, die dann wieder vorbei war. Es begann nicht nur der Redaktionsalltag. Auch Schaugestalter kamen zu Besuch, die an den Fenstern zur Straße eine Folierung anbrachten. Und statt einer besinnlichen Konferenz trat hektische Betriebsamkeit ein. Und im Anschluss verteilte sich das Team zu verschiedenen Terminen.

Maria scheint die Zeit in der Redaktion dennoch genossen zu haben. Es war ein anderer Alltag als in den Familien, vielleicht hatte ihre Anwesenheit auch Auswirkungen auf die heutige Zeitung – die meisten Themen sind ihr nun nicht mehr fremd.

Marianne (v.l.) und Ernst Heßling freuen sich mit Enkelin Amila darüber, dass Maria für 24 Stunden einen Platz im Eingangsbereich ihres Hauses gefunden hat. Foto: Guido Kratzke

Am Nachmittag zog sie weiter zur nächsten Familie, die ihr eine Herberge angeboten hat – und im kommenden Jahr könnte sie wieder durch die Gemeinde in Epe auf Reisen gehen.