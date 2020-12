Gronau -

Von Christiane Nitsche-Costa

Hans-Holger Wilmink will positive Nachrichten. Ja, der Verkauf via Bestellung und Abholservice ersetzt das verpasste Weihnachtsgeschäft bei weitem nicht. Und ja: Er verbringe die meiste Zeit am Rechner, um eine Whatsapp-Nachricht nach der anderen zu beantworten. Aber: Eigentlich „gibt‘s durchweg nur Positives zu berichten“.