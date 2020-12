Der SPD-Ortsverein Gronau und Epe hat einen neuen Vorsitzenden: Wolfgang Rövekamp .

Der bisherige Vorsitzende Norbert Ricking stand nicht mehr zur Wahl. Er bedankte sich für die Unterstützung der Mitglieder in den vergangen Jahren und will sich auf die Aufgaben in der SPD-Ratsfraktion konzentrieren. Sein bisheriger Co-Vorsitzender Wolfgang Rövekamp stand als einziger Kandidat zur Wahl und wurde von den Mitgliedern einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

Große Mehrheiten

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Linsey Meyer-Kernebeck und Rainer Reimer mit großer Mehrheit von den anwesenden Mitgliedern gewählt. Auch die weiteren Positionen wurden jeweils mit großen Mehrheiten bestätigt.

Darüber hinaus stand die Nominierung der Delegierten für den Unterbezirk sowie für die Konferenz zur Bundestagswahl 2021 auf dem Programm.