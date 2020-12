Krippenszenen erzählen in Epe die Weihnachtsgeschichte

Epe -

Von Guido Kratzke

Die Pfarrgemeinde St. Agatha will ihren Mitgliedern, aber auch allen anderen Interessierten ein besonderes Angebot zum Weihnachtsfest machen: In sechs verschiedenen Schaufenstern in Epe wird es zu den Feiertagen Krippenszenen zu sehen geben, die multimedial erlebt werden dürfen.