Krippenaufbau in Zeiten von Corona

Ehrenamtliche leisten 250 Arbeitsstunden in der Eper St.-Agatha-Kirche

Epe -

Von Sigrid Winkler-Borck

Die Krippe in der Eper Agatha-Kirche ist zu Weihnachten stets ein Anziehungspunkt für Kinder und Erwachsene. Auch in diesem Jahr soll das so sein, wenn auch unter anderen Rahmenbedingungen. Doch das Krippenaufbauteam hat sich durch Corona nicht entmutigen lassen.